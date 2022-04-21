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В G7 ожидают, что объем помощи Украине превысит 24 миллиарда долларов

Егор Провоторов

В мире
В G7 ожидают, что объем помощи Украине превысит 24 миллиарда долларов
G7

Страны-члены «Большой семерки» ожидают, что общий объем дополнительной помощи Украине в нынешнем году и в дальнейшем превысит 24 миллиарда долларов.

Об этом сообщается в заявлении, распространенном в четверг, 21 апреля, по результатам прошедшей в столице Соединенных Штатов — Вашингтоне — встречи руководителей финансовых ведомств и центробанков государств G7.

Документ был опубликован на сайте немецкого министерства финансов. Согласно тексту заявления, страны «Большой семерки» совместно с остальным мировым сообществом «предоставили или обещали предоставить» значительную дополнительную поддержку как в материальном, так и в финансовом выражении, передает ТАСС.

Накануне вице-президент Китайского общества международных отношений, декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета Лю Цзюнь заявил, что поддержка западных стран и их поставки вооружений на Украину саботируют переговорный процесс между Киевом и Москвой. Таким образом Штаты и их партнеры заставляют Украину продолжать вести боевые действия.

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