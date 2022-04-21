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В Испании медсестра заразилась коронавирусом дважды за 20 дней

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Испании медсестра заразилась коронавирусом дважды за 20 дней
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Медик дважды заразилась коронавирусной инфекцией в течение 20 суток, что является самым коротким зарегистрированным промежутком между заражениями. Об этом пишет BBC со ссылкой на испанских ученых.

По информации аналитиков, 31-летняя медсестра заболела двумя разными вариациями COVID-19 — «дельтой» в конце декабря и «омикроном» в январе.

После первого положительного теста на коронавирус у нее не наблюдалось симптомов заражение, однако через 20 дней она стала кашлять, что побудило ее сдать еще один анализ, пишет «Газета.ру».

Авторы исследования отметили, что этот случай показал способность штамма «омикрон» обходить иммунитет, приобретенный в результате заражения другими штаммами или после вакцинации.

— Как заражение другими вариантами, так и вакцинация, по-видимому, частично защищают от тяжелого течения болезни и госпитализации у пациентов с «омикроном», — заметила Джемма Ресио, возглавлявшая группу исследователей.

Накануне представители Роспотребнадзора заявили, что 95 процентов случаев коронавирусной инфекции в РФ приходятся на омикрон-штамм COVID-19.

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