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Гриб «эльфийская чаша» заметили в парках Москвы

Георгий Соланович

Город
Гриб «эльфийская чаша» заметили в парках Москвы
Фото: Telegram / Ландшафтный парк «Митино»
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Специалисты Мосприроды заметили в столичных парках редкий гриб — «эльфийскую чашу». Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

— В природно-историческом парке «Битцевский лес» и ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни» специалистами Мосприроды обнаружен редкий и удивительный гриб — саркосцифа алая, которая обладает, помимо основного, другими звучными названиями: чаша эльфа, эльфийская чаша, красный блюдцевик, бабушкины ушки, — говорится в сообщении.

Отличительная особенность гриба — его шляпка, похожая на красную чашу размером до пяти сантиметров в диаметре. Она завернута внутрь, а вся поверхность гриба на ощупь бархатистая. Растет «чаша» группами на земле и деревьях.

В Мосприроде подчеркнули, что собирать или топтать грибы на особо охраняемых природных территориях столицы нельзя, передает агентство городских новостей «Москва».

19 апреля сообщалось, что у птиц в городских парках начался период гнездования. Они начали вить гнезда в дуплах, на кронах деревьев и кустарников.

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