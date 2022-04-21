Экскурсию по Музею Тропинина покажут на сайте mos.ru

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Музей Тропинина и столичных художников его времени проведет экскурсию по выставке «Цвет Москвы. Люди, город, колорит». Прямая трансляция экскурсии будет идти на сайте mos.ru. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— «Цвет Москвы» — это повествование о том, каким видели город современники. Осмотр экспозиции напоминает визит в богатый московский дом. Зритель сначала знакомится с парадными залами, а затем погружается в подробности повседневного семейного уклада 200-летней давности, — говорится в сообщении.

Экскурсию проведет научный сотрудник Музея Тропинина Екатерина Архипова. Она расскажет о жизни знаменитых и простых москвичей в XVIII–XIX веках, а также о дворянах и купцах, их быте, карьере и личных историях.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что прямая трансляция начнется 21 апреля в 16:00. Посмотреть ее можно будет не только на mos.ru, но и на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В рамках акции «Дни исторического и культурного наследия» жители столицы до 31 мая могут бесплатно посетить более 300 мероприятий и около 100 объектов, посвященных городской архитектуре. Люди смогут увидеть здания старого города, а также посмотреть на символы советской эпохи и другие архитектурные памятники.