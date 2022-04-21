Москва стала наиболее привлекательным городом для открытия бизнеса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва стала самым привлекательным городом для открытия собственного бизнеса. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру».

— Одним из важных направлений работы Москвы является создание условий для профессиональной самореализации и карьерного роста. Открывающие свое дело предприниматели могут рассчитывать на информационную и инфраструктурную поддержку города, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Всего в опросе приняли участие более 1400 жителей из всех федеральных округов. Так, 51 процент из них считает Москву лучшим городом для ведения предпринимательской деятельности.

В пятерку лидеров также вошли такие города, как Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Екатеринбург. По словам Пуртова, предпринимателям оказывают помощь в организации ярмарочно-выставочной деятельности, также реализуются программы системной и антикризисной поддержки в виде льготной аренды, субсидий, грантов, компенсаций и льгот.

Москва продолжает оставаться самым привлекательным городом для работы среди населения России. Так, в 2021 в столицу на работу приехало около 1,47 миллиона человек, уточнил Пуртов.

На данный момент в Москве разработан план первоочередных мер по расширению четырех приоритетных задач. Они заключаются в сохранении рабочих мест, обеспечении бесперебойного функционирования предприятий и организаций города, а также импортозамещении и локализации максимального количества производителей товаров и услуг.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Он отметил, что город продолжает реализацию плана повышения устойчивости столичной экономики.