Москвичей пригласили на прогулку по бывшей Поварской слободе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Новый аудиогид по бывшей Поварской слободе, где жили работники царской кухни, появился на сайте и в мобильном приложении «Узнай Москву». Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Маршрут аудиоэкскурсии пролегает между Поварской и Большой Никитской улицами. Слушателям расскажут о 12 интересных местах города.

— Команда портала «Узнай Москву» приглашает москвичей и гостей столицы на увлекательную экскурсию по району. Разнообразить и сделать ее по-настоящему познавательной поможет аудиогид, которым можно воспользоваться с любого удобного устройства как на сайте, так и в мобильном приложении, — подчеркнули в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Первая остановка маршрута — комплекс из четырех доходных домов. Главным из них является дом на Большой Никитской улице: фасад здания украшен лепным декором, а балконы и окна — ажурными решетками. Историю постройки и интересные факты о ней и расскажет аудиогид.

Кроме того, слушатели смогут посетить доходный дом в Мерзляковском переулке, городскую усадьбу купеческой семьи Тарасовых, дома золотопромышленника Ивана Некрасова на пересечении Хлебного и Малого Ржевского переулков и архитектора Сергея Соловьева в Малом Ржевском переулке, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Музей Тропинина и художников столицы его времени проведет экскурсию по выставке «Цвет Москвы. Люди, город, колорит». Прямая трансляция экскурсии будет идти на сайте mos.ru.