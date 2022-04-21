Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичей пригласили на прогулку по бывшей Поварской слободе

Георгий Соланович

Город
Москвичей пригласили на прогулку по бывшей Поварской слободе
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Новый аудиогид по бывшей Поварской слободе, где жили работники царской кухни, появился на сайте и в мобильном приложении «Узнай Москву». Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Маршрут аудиоэкскурсии пролегает между Поварской и Большой Никитской улицами. Слушателям расскажут о 12 интересных местах города.

— Команда портала «Узнай Москву» приглашает москвичей и гостей столицы на увлекательную экскурсию по району. Разнообразить и сделать ее по-настоящему познавательной поможет аудиогид, которым можно воспользоваться с любого удобного устройства как на сайте, так и в мобильном приложении, — подчеркнули в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Первая остановка маршрута — комплекс из четырех доходных домов. Главным из них является дом на Большой Никитской улице: фасад здания украшен лепным декором, а балконы и окна — ажурными решетками. Историю постройки и интересные факты о ней и расскажет аудиогид.

Кроме того, слушатели смогут посетить доходный дом в Мерзляковском переулке, городскую усадьбу купеческой семьи Тарасовых, дома золотопромышленника Ивана Некрасова на пересечении Хлебного и Малого Ржевского переулков и архитектора Сергея Соловьева в Малом Ржевском переулке, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Музей Тропинина и художников столицы его времени проведет экскурсию по выставке «Цвет Москвы. Люди, город, колорит». Прямая трансляция экскурсии будет идти на сайте mos.ru.

Читайте также:
Москва аудиогид Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Все мнения
О проекте