Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные коммунальщики готовы устранить возможные временные скопления воды

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Столичные коммунальщики готовы устранить возможные временные скопления воды
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице ожидается ухудшение погодных условий в силу появления усиливающегося дождя и ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— По прогнозам синоптиков, весь день в столице будет идти дождь. Сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице, — говорится в сообщении.

При этом в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что бригады ГУП «Мосводосток» уже готовы к устранению возможных временных скоплений воды.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице не стоит ожидать весеннего тепла и идеального солнца до конца апреля.

Помимо этого, стало известно, что пятница в столице будет облачной с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 1–6 градусов.

В субботу сохранится погода предыдущего дня, но станет еще теплее: до плюс 14 градусов.

Читайте также:
синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Все мнения
О проекте