Столичные коммунальщики готовы устранить возможные временные скопления воды

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице ожидается ухудшение погодных условий в силу появления усиливающегося дождя и ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— По прогнозам синоптиков, весь день в столице будет идти дождь. Сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице, — говорится в сообщении.

При этом в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что бригады ГУП «Мосводосток» уже готовы к устранению возможных временных скоплений воды.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице не стоит ожидать весеннего тепла и идеального солнца до конца апреля.

Помимо этого, стало известно, что пятница в столице будет облачной с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 1–6 градусов.

В субботу сохранится погода предыдущего дня, но станет еще теплее: до плюс 14 градусов.