Андрей Бочкарев оценил ход строительства делового центра «Коммунарка»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 4 Карта всех событий

Специалисты завершают строительство объектов инженерной инфраструктуры первой стадии в административно-деловом центре (АДЦ) в Коммунарке и готовятся к запуску систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В течение 2022 года планируется обеспечить территорию АДЦ действующей инженерной инфраструктурой. Электросети уже функционируют в полном объеме, завершено строительство магистральных сетей инженерного обеспечения. Ведется подготовка к пусконаладке головных объектов водоотведения. Сейчас на объектах осуществляются комплексные испытания всех инженерных систем. Запуск запланирован на третий квартал, — отметил заммэра.

Бочкарев также подчеркнул, что к началу следующего отопительного сезона территория АДЦ будет полностью обеспечена теплом. По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, строительство головных объектов теплоснабжения завершится в этом году.

Кроме того, скоро рабочие введут в эксплуатацию объекты улично-дорожной сети делового центра.

До этого Андрей Бочкарев сообщал, что в залах центров самбо и бокса в «Лужниках» завершен монтаж освещения.