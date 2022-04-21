Запашный рассказал о работе Большого московского цирка на Вернадке

Слонихе Николь в Большом Московском цирке подарили гигантскую тыкву / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Жители столицы с помощью портала Discover Moscow могут познакомиться с работой Большого московского цирка на проспекте Вернадского и его директором — народным артистом России Эдгардом Запашным. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

По словам Запашного, сейчас программы в цирке меняются каждый сезон, однако до его прихода на арене давались только классические спектакли.

— Мы решили, что надо делать шоу: каждое должно быть с идеей и определенным посылом. При этом мы не боимся ставить эксперименты или идти не по заданному направлению. Например, в период проведения чемпионата мира в Москве делали шоу, посвященное футболу, — заявил народный артист РФ.

Примечательно, что настоящее шоу создают не только артисты, но и сотрудники цирка, что работают за кулисами. Так, художница по костюмам Надежда Русс выполняет сложную задачу — адаптирует образ каждого выступающего под жанр и старается донести идею режиссера до зрителей.

Животных в цирке любят и уважают. Дрессировщица слонов и воздушная гимнастка Анастасия Дементьева-Корнилова отметила, что огромные животные сами выбирают себе реквизит.

Другие интересные факты об арене можно узнать на портале Discover Moscow, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 апреля Discover Moscow подготовил программу к Всемирному дню цирка.