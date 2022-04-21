Собянин утвердил проект благоустройства станций Кокошкино и Толстопальцево МЦД-4

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Кокошкино Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 апреля, утвердил проект благоустройства территории у станций будущего четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД-4) Кокошкино и Толстопальцево. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Кокошкино и Толстопальцево Киевского направления МЖД (перспективный МЦД-4). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — заявили в пресс-службе.

Платформы расположены в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) города близ одноименных поселков. Реконструкция станции Кокошкино завершилась еще в 2021 году, работы на платформе Толстопальцево планируется завершить в этом году.

Проект благоустройства станций предусматривает создание качественной городской среды и комфортных условий для пассажиров общественного транспорта. Примечательно, что для удобства граждан построят подземные пешеходные переходы к платформам. Рядом с Кокошкино обустроят более пяти километров улично-дорожной сети, а около Толстопальцево реконструируют участок Советской улицы.

Кроме того, по словам Собянина, станции МЦД-4 свяжет полуторакилометровая пешеходная улица. Около платформ также обустроят парковки для машин и велосипедов и стоянки такси, до которых пассажиры смогут пройти под навесами «сухие ноги».

В пресс-службе мэра резюмировали, что специалисты также выполнят переустройство инженерных коммуникаций.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони в четверг, 21 апреля, посетили станцию Московских центральных диаметров (МЦД-1) Переделкино, где сейчас ведутся реконструкционные работы.