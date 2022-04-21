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В России за сутки выявили 8875 случаев коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 8875 случаев коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 8875 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 197 граждан, еще 2928 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 14 182 человека.

В России за сутки выявили 8875 случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Говорить об окончании пандемии коронавируса в России можно будет только при отсутствии новых случаев заражения инфекцией в стране. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, если в РФ будет регистрироваться периодичность заболевания COVID-19, то можно будет переносить коронавирусную инфекцию в разряд сезонных заболеваний.

На штамм «омикрон» приходятся 97,5 процента выявленных в России случаев коронавируса. Об этом в ходе селекторного совещания сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова во вторник, 19 апреля.

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