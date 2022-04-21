Диетолог назвала самый полезный хлеб

Фото: Unsplash

Диетолог НИИ питания Российской академии медицинских наук Анжела Тарасенко рассказала о том, какой хлеб без вреда для здоровья и фигуры можно включить в рацион.

— Цельнозерновой и темненький хлеб — это понятно. Есть еще полба, прародительница пшеницы. В ней много клетчатки, и если хлеб будет с добавлением полбы, то будет хорошо. Если у вас гипертония, то хлеб нужно есть с осторожностью, потому что он — источник соли. В современном мире главные источники соли — это колбаса, сыр и хлеб. Есть специальный бессолевой хлеб, люди с гипертонией должны покупать его. В конце концов, есть хлебопечки, пеките сами, его ведь не так много и надо, — сказала диетолог в интервью для YouTube-канала RTVI.

Эксперт напомнила, что хлеб насыщает организм лучше, чем хлебцы, а злаковая каша — лучше, чем хлеб. Для хорошей работы мозга с утра необходимо есть углеводы, поэтому хлеб или каша на завтрак должны быть всегда.

Кроме того, хлеб, по словам эксперта, отлично сочетается с первыми блюдами.

— Хлеб дополнит первое блюдо. Получается, что в супе есть мясо и овощи — белок и клетчатка, и к ним вы добавите углевод. Картофель и хлеб хорошо совпадают по аминокислотному составу, поэтому хлеб вприкуску с супом есть можно, но только людям с нормальной массой тела, — посоветовала врач.

Анжела Тарасенко рассказала, как может проявляться непереносимость глютена. Помимо классических симптомов, среди которых астения и проблемы со стулом, есть и неявные, например, анемия, бесплодие и депрессия.