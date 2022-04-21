Россиянам рассказали о последствиях ухода криптобиржи Binance

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Гражданам России нужно срочно выводить свои активы с биржи Binance и искать альтернативу. Об этом в четверг, 21 апреля, рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Ранее в этот день стало известно, что криптобиржа Binance ограничит доступ к площадке для российских граждан, чьи активы превышают 10 тысяч евро.

Для России это означает необходимость поиска альтернативы и вывода денег с биржи. Вслед за Binance, которая первой скорректировала работу под антироссийские санкции, сходным образом будут поступать и другие биржи, для россиян времена «крипторантье» заканчиваются, подчеркнул аналитик в беседе с «360».

По его словам, такая политика криптобирж — часть санкционного пакета Европы.

На данный момент Binance требует выводить свои активы, следующим шагом может стать полная их заморозка. Нужно искать для сбережений более безопасное место, добавил Голубовский. Если искать место хранения криптовалюты за границей, то нужно проявить особую осторожность.

Также, по его мнению, можно децентрализовать финансы, которые не регулируются, либо искать биржи поменьше.

Недавно ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о будущем российского рынка криптовалюты.