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Движение на ряде улиц Москвы перекроют в связи с проведением праздничного богослужения

Араз Салехов

Город
Движение на ряде улиц Москвы перекроют в связи с проведением праздничного богослужения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Спартаковская улица, 15 Карта всех событий

В период с 23 по 24 апреля в районе Богоявленского собора будет перекрыто движение по некоторым улицам и переулкам. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 23 и 24 апреля движение по некоторым улицам и переулкам в районе Богоявленского собора будет перекрыто. Это произойдет в связи с проведением праздничного богослужения, — говорится в сообщении.

Движение на ряде улиц Москвы перекроют в связи с проведением праздничного богослужения Фото: Telegram / Дептранс.Оперативно

При этом запрет на парковку будет действовать на участке Елоховского проезда от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской улицы.

Полную информацию об ограничениях можно увидеть на инфографике, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Помимо этого, стало известно, что организация дорожного движения поменяется в ЦАО 28 и 29 апреля, а также 4, 5, 7 и 9 мая.

В частности, 28 и 29 апреля, 4, 5, 7 и 9 мая изменится организация дорожного движения на Таганской улице, улице Александра Солженицына, в переулке Маяковского и Марксистском переулке.

На участке Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка будет организовано двухстороннее движение с ликвидацией выделенной полосы общественного транспорта.

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