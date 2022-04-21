Собянин анонсировал новые меры поддержки столичной промышленности

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ставки по льготным кредитам промышленности снизятся с 15 до 11 процентов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня мы столкнулись с новыми проблемами — с санкционным режимом. И, конечно, сегодня необходима поддержка промышленности, в частности кондитерских, хлебобулочных изделий. Действуют все наши льготы: по налогу на имущество, налогу на землю, на прибыль, субсидии для новых инвестиционных проектов. Помимо этого, ввели дополнительное субсидирование льготного кредитования. Бизнес обращался по снижению ставки до уровня, который им кредитует региональный фонд поддержки промышленности, — рассказал глава города.

Собянин отметил, что значительную роль в обеспечении продовольствием москвичей и большого количества регионов играет пищевая промышленность Москвы. Среди ее представителей он назвал хлебобулочные и кондитерские комбинаты.

Кроме того, за последние годы с увеличением объема промышленного производства также выросло количество работников и объемы инвестиций, передает агентство городских новостей «Москва».

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов провели селекторное совещание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по экономическим вопросам.

Собянин проинформировал членов рабочей группы о выделении дополнительных средств федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по кредитам системообразующих предприятий промышленности и торговли, а также на финансирование жилищного строительства.