Собянин и Белоусов провели совещание рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов провели селекторное совещание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

Собянин проинформировал членов рабочей группы о выделении дополнительных средств федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по кредитам системообразующих предприятий промышленности и торговли, а также на финансирование жилищного строительства.

Помимо этого, велось обсуждение о докапитализации региональных фондов поддержки промышленности, что позволит запустить программы льготного кредитования предприятий, не вошедших в перечень системообразующих, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что глава города объявил о снижении размера обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО).

Уточняется, что вместо шести взносов за полгода предприниматели должны будут внести только один ежемесячный платеж, сложившийся по результатам проведенных 5 апреля торгов.

В среду, 20 апреля, мэр рассказал, что в Северо-Западном административном округе планируются масштабные работы по благоустройству районов.

Реализуют новые проекты в Митине, Северном Тушине и Южном Тушине.