Первые весенние грибы появились в лесах Подмосковья

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В лесах Московской области заметили первые весенние грибы. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства.

— В первые теплые дни в подмосковных лесах грибники уже находят первые весенние грибы — сморчки. Традиционно эти грибы лучше всего растут, когда снег уже сошел, а на деревьях еще нет листьев. Их отличительная особенность — очень короткий сезон, — говорится в сообщении.

Уточняется, что к маю найти грибы уже будет практически невозможно, поэтому на сбор у грибников есть не более нескольких недель. Для сбора лучше выбрать места, которые находятся вдали от автомобильных дорог.

До этого специалисты Мосприроды заметили в столичных парках редкий гриб — «эльфийскую чашу». Отличительная особенность гриба — его шляпка, похожая на красную чашу размером до пяти сантиметров в диаметре.

Она завернута внутрь, а вся поверхность гриба на ощупь бархатистая. Растет «чаша» группами на земле и деревьях. В Мосприроде подчеркнули, что собирать или топтать грибы на особо охраняемых природных территориях столицы нельзя.