Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 50 композиций выбрали для летнего сезона в столичных парках

Лейла Алиева

Город
Почти 50 композиций выбрали для летнего сезона в столичных парках
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В рамках проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках» отобрано 48 музыкальных композиций, которые будут звучать летом в столичных парках. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Московского продюсерского центра (Моспродюсер).

— Авторские композиции победителей 13-го сезона проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках» будут звучать в московских парках весь летний сезон. Представители музыкальной индустрии отобрали 48 треков лучших исполнителей, среди которых есть произведения M’Dee, «Сестры», «Гризли», Gee Baller и других артистов, — говорится в сообщении.

Заявки на участие подали музыканты из 85 городов девяти стран. При этом участвовать могли как начинающие музыканты, так и популярные исполнители со всего мира, уточняет агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в Южном административном округе Москвы идет воссоздание уникального северного ландшафта в жилом комплексе FØRST. Сам жилой комплекс будет расположен по адресу Симоновская набережная, дом 2, строение 1.

Общая площадь объекта превышает шесть тысяч квадратных метров. Концепцию благоустройства разработали ландшафтные дизайнеры международного бюро Gillespies.

Читайте также:
Москва Музыка Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте