Почти 50 композиций выбрали для летнего сезона в столичных парках

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В рамках проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках» отобрано 48 музыкальных композиций, которые будут звучать летом в столичных парках. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Московского продюсерского центра (Моспродюсер).

— Авторские композиции победителей 13-го сезона проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках» будут звучать в московских парках весь летний сезон. Представители музыкальной индустрии отобрали 48 треков лучших исполнителей, среди которых есть произведения M’Dee, «Сестры», «Гризли», Gee Baller и других артистов, — говорится в сообщении.

Заявки на участие подали музыканты из 85 городов девяти стран. При этом участвовать могли как начинающие музыканты, так и популярные исполнители со всего мира, уточняет агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в Южном административном округе Москвы идет воссоздание уникального северного ландшафта в жилом комплексе FØRST. Сам жилой комплекс будет расположен по адресу Симоновская набережная, дом 2, строение 1.

Общая площадь объекта превышает шесть тысяч квадратных метров. Концепцию благоустройства разработали ландшафтные дизайнеры международного бюро Gillespies.