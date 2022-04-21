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Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ

Евгений Белоусов

Экономика
Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ
Фото: Вечерняя Москва

Банк России (ЦБ РФ) может снизить ключевую ставку на следующем заседании совета директоров 29 апреля до 15 процентов. Об этом сообщил глава банка ВТБ Андрей Костин в четверг, 21 апреля.

— Достаточно высокий уровень инфляции, будем надеяться, что в дальнейшем ситуация будет улучшаться, — подчеркнул банкир.

Он также отметил, что к концу года ключевая ставка может опуститься до уровня 12–13 процентов. По словам Костина, эксперты ВТБ также ожидают, что инфляция в России по итогам года будет на уровне 22 процента, передает ТАСС.

21 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.

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