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Бесплатные автобусы будут курсировать до столичных кладбищ на Пасху

Анастасия Колоскова

Город
Бесплатные автобусы будут курсировать до столичных кладбищ на Пасху
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В праздник Пасхи, который отмечается 24 апреля, в столице запустят бесплатные маршруты до 17 городских кладбищ. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ознакомиться с маршрутами можно на схеме, которую привели в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Бесплатные автобусы будут курсировать до столичных кладбищ на Пасху Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что кладбища Москвы подготовили к массовым посещениям на Пасху, Красную горку и Радоницу. Для посетителей в бесплатных пунктах проката подготовили более 2,8 миллиона пакетов для сбора мусора, 18 тысяч кубометров песка и около 10 тысяч единиц хозинвентаря.

Кроме того, в даты праздников для проезда к наиболее крупным кладбищам будут организованы дополнительные экспресс-маршруты общественного транспорта. Автобусы будут курсировать по самим кладбищам.

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании на Пасху, 24 апреля, будут делать дополнительные остановки на станциях возле храмов и мемориальных мест. Так, дополнительные остановки появятся на Киевском (Алабино и Мещерская), Курском, Павелецком (Чертаново, Калинина, Булатниково), Рижском (Троицкая и Миитовская), Белорусском (Здравница и Отрадное) и Казанском (Удельная) направлениях МЖД.

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