Аналитик объяснил, стоит ли россиянам вкладываться в криптовалюту

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Россияне, инвестирующие в криптовалюту, не рискуют потерять свои денежные средства. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

— Безусловно, гражданам России, которые инвестируют в цифровые активы через Binance, не стоит опасаться, — заявил аналитик.

Он пояснил, что деньги можно будет спокойно вывести даже при появлении дополнительных ограничений. Поэтому свои средства россияне не потеряют.

Кроме того, по словам Першикова, даже при ужесточении условий со стороны криптовалютной биржи Binance, граждане РФ могут начать вкладываться в аналоги торговых площадок.

— Сейчас есть огромное количество альтернативных бирж, в том числе и в Китае. Граждане России могут на них регистрироваться и торговать, — резюмировал аналитик в беседе с «ВМ».

21 апреля сообщалось, что Binance в рамках пятого пакета антироссийских санкций ограничит доступ к своим сервисам для пользователей, которые проживают в РФ и имеют активы общей стоимостью более десяти тысяч евро. Так, попавшие под ограничения люди смогут только выводить свои средства. Торговля для них на площадке будет запрещена.