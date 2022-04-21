Мать в Москве ударила ребенка вилкой во время конфликта

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с причинением телесных повреждений подростку. Об этом в четверг, 21 апреля, «ВМ» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка, — сказала представитель ведомства.

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

По ее словам, инцидент произошел 1 апреля. В столичную больницу поступил подросток 2005 года рождения.

Как объяснил он, во время конфликта с матерью она ударила его вилкой в бок. При этом в их квартире обнаружены антисанитарные условия. До этого на женщину поступали жалобы от соседей по причине шума и распития спиртных напитков.

18 марта стало известно, что СК ходатайствует об аресте обвиняемого в покушении на убийство сожительницы и ненадлежащем воспитании ребенка. Утром 11 февраля 2022 года обвиняемый жестоко избил свою сожительницу в квартире на улице Кусковской.

Мужчина около десяти раз ударил ее разводным ключом по телу и голове. Кроме того, его ярость коснулась и шестимесячной дочери, которой он также нанес серьезные повреждения.