Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мать в Москве ударила ребенка вилкой во время конфликта

Лейла Алиева

Происшествия
Мать в Москве ударила ребенка вилкой во время конфликта
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с причинением телесных повреждений подростку. Об этом в четверг, 21 апреля, «ВМ» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка, — сказала представитель ведомства.

Мать в Москве ударила ребенка вилкой во время конфликта Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

По ее словам, инцидент произошел 1 апреля. В столичную больницу поступил подросток 2005 года рождения.

Как объяснил он, во время конфликта с матерью она ударила его вилкой в бок. При этом в их квартире обнаружены антисанитарные условия. До этого на женщину поступали жалобы от соседей по причине шума и распития спиртных напитков.

18 марта стало известно, что СК ходатайствует об аресте обвиняемого в покушении на убийство сожительницы и ненадлежащем воспитании ребенка. Утром 11 февраля 2022 года обвиняемый жестоко избил свою сожительницу в квартире на улице Кусковской.

Мужчина около десяти раз ударил ее разводным ключом по телу и голове. Кроме того, его ярость коснулась и шестимесячной дочери, которой он также нанес серьезные повреждения.

Читайте также:
Москва Прокуратура Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте