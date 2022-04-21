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Московская полиция опровергла сообщения о выдаче автоматов сотрудникам ППС

Лейла Алиева

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Московская полиция опровергла сообщения о выдаче автоматов сотрудникам ППС
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Информация о переводе сотрудников ППС на усиленный режим работы до 9 мая и выдаче им автоматов не соответствует действительности. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Информация, размещенная в некоторых СМИ и сети Интернет, о том, что сотрудники столичной полиции, согласно нормативному документу, в период с 18 апреля до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Москве выданы автоматы, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские продолжают нести службу в штатном режиме по распорядку дня со специальными средствами, предусмотренными законом, подчеркнули в МВД.

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