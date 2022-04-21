Робот Вера поможет с подбором персонала для ЦППК

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В новом кадровом сезоне подбирать персонал для ЦППК поможет робот Вера, которого испытали в действии уже более 20 тысяч кандидатов на должности кассиров-контролеров и работников локомотивных бригад. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 21 апреля.

— Специалисты по подбору персонала постоянно анализируют эффективность диалогов и обновляют скрипты, чтобы его общение с кандидатами было максимально информативным, — рассказал начальник отдела управления персоналом ЦППК Евгений Шестухин.

Отмечается, что в течение месяца Вера обрабатывает до трех тысяч звонков от кандидатов на вакансии ЦППК. В настоящее время в компании работает свыше девяти тысяч человек, и потребность в кадрах остается высокой.

Чтобы обработать такой объем обращений, оператору потребуется более двух месяцев. Робот принимает звонки круглосуточно и без выходных, а также может отвечать сразу на несколько вызовов, поэтому соискателям не нужно долго ждать ответа.

Во время разговора Вера уточняет уровень образования, опыт работы, а также желаемую вакансию. После этого с наиболее успешными кандидатами связывается специалист отдела управления персоналом.

Робот Вера начал помогать с подбором персонала в ЦППК в 2018 году во время подготовки к запуску первых двух Московских центральных диаметров.