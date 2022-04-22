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В Подмосковье задержали поджигателя автомобиля с символикой в поддержку спецоперации

Егор Провоторов

Происшествия
В Подмосковье задержали поджигателя автомобиля с символикой в поддержку спецоперации
Фото: moscow-live

Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье задержали 28-летнего жителя Костромской области, подозреваемого в поджоге автомобиля с символикой в поддержку спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Злоумышленник со своим знакомым заранее спланировал противоправные действия. В ночное время в одном из дворов они отыскали припаркованный автомобиль, на который были нанесены символы поддержки специальной военной операции Вооруженных сил России, — заявила Волк.

Фигурант уголовного дела облил машину горючим топливом, а затем осуществил поджог. Параллельно его знакомый фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона, заявили в МВД.

После этого подозреваемые скрылись с места преступления. Транспортное средство сгорело дотла, сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Личность одного из подозреваемых установлена, он задержан. При обыске снимаемой им жилплощади полицейские изъяли литературу националистического характера. В настоящее время мужчина находится под арестом, правоохранители разыскивают его сообщника.

Накануне Ирина Волк также сообщала, что в российской столице были задержаны подозреваемые в краже препаратов для онкобольных.

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