В Белом доме заметили поддержку российской армии со стороны НОАК

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В Вашингтоне заметили признаки оказания поддержки российской армии со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом в четверг, 21 апреля, заявил заместитель помощника президента США по вопросам нацбезопасности Далип Сингх.

Он заметил, что китайские бизнесмены и представители банковского сектора с осторожностью относятся к антироссийским санкциям и стараются их не обходить.

— Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов, — подчеркнул представитель Белого дома.

По его мнению, Пекин и Москва пришли к единой позиции по подрыву позиций Вашингтона и его партнеров, пытаясь прекратить «доминирование» Соединенных Штатов на мировой арене.

Сингх заметил, что Китай сейчас заинтересован в эскалации геополитического конфликта между Россией и Западом, поскольку он будет истощать силы обеих сторон и увеличивать влияние КНР на мировой порядок. Представитель Белого дома уверен, что Пекин хочет впоследствии превратить Москву в «своего младшего партнера», пишет ТАСС.

Накануне появилась информация, что президент США Джо Байден в ходе предстоящего в мае саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Соединенных Штатов попытается усилить давление на Пекин, принуждая партнеров занять сторону Вашингтона.