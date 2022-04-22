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В Подольске задержали рецидивиста, который покушался на убийство родственницы

Егор Провоторов

Происшествия
В Подольске задержали рецидивиста, который покушался на убийство родственницы
Фото: СК РФ

В подмосковном городе Подольск был задержан 37-летний ранее судимый местный житель, который обвиняется в покушении на убийство жены своего брата. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По информации представителей ведомства, в конце прошлого месяца мужчина поссорился с супругой брата, находясь в квартире родственников. Рецидивист избил потерпевшую, нанеся ей более десяти ударов в область головы, ног и рук, в результате чего 29-летняя женщина потеряла сознание.

Позднее обвиняемый попытался поджечь жилплощадь и скрылся с места преступления, однако в скором времени был задержан. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном. В течение нескольких дней состоится суд, на котором обвинитель запросит для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В минувший вторник, 19 апреля, стало известно, что суд в Москве отправил в следственный изолятор обвиняемую в покушении на убийство новорожденного ребенка. Женщина пыталась выкинуть младенца в мусоропровод.

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