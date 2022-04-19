Суд отправил в СИЗО мать, выкинувшую младенца в мусоропровод в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Суд отправил в СИЗО обвиняемую в покушении на убийство новорожденного ребенка. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— Бутырским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Собеседник «ВМ» добавил, что женщина будет находиться в изоляторе до 14 июня текущего года.

Видео: Прокуратура Москвы

Напомним, 14 апреля в камере мусоропровода в одном из жилых домов на Северном бульваре нашли новорожденную девочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Представители прокуратуры подтвердили, что девочка жива и госпитализирована в детскую больницу.

Что толкнуло молодую маму так поступить с собственным ребенком и что будет с ней дальше — в материале «Вечерней Москвы».

Личность матери ребенка установили спустя несколько часов. Ей была необходима медицинская помощь, поэтому женщину госпитализировали.