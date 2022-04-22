Бабкина выступила за введение цензуры на российской эстраде

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Именитая российская певица Надежда Бабкина поделилась мнением, что в России необходимо вернуть цензуру. В интервью одному из Youtube-каналов артистка отметила, что такая мера позволит защитить общество от разложения.

Она подчеркнула, что компетентные органы должны оценивать, какая деятельность на сцене пропагандирует воспитание молодежи, а какая — растление общества, уничтожение семейных ценностей, уважения к старшим и к истории собственной страны.

Надежда Бабкина при этом заявила, что выступает против тотальной цензуры, которая не позволяет «вздохнуть» российским деятелям культуры. Однако же она воззвала к совести артистов, которые опошляют эстрадную деятельность.

Певица также заметила, что у большинства жителей России все в порядке с общепринятыми нормами поведения и фантазией, однако есть вещи, которые необязательно выставлять напоказ и пропагандировать в качестве новых ценностей для народа, пишет CT news.

В начале марта стало известно, что Надежда Бабкина вошла в состав жюри развлекательного телешоу «Страна талантов».