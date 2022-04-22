Как облегчить симптомы климакса

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Климакс — это время серьезной перестройки женского организма, когда постепенно детородная функция начинает угасать и истощаться. Учеными давно доказано, что данный процесс необратимый и неизбежный. В связи с этим «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста о том, как себя проявляет климакс и можно ли преодолеть неудобства, вызванные им.

По словам врача-эндокринолога и репродуктолога Аллы Шиловой, в первую очередь у женщин нарушается работа молочных желез, яичников и детородных органов. Параллельно организм начинает переживать ощущения, которые возникают, как правило, на начальных этапах простудных заболеваний:

— Визитная карточка климакса — это приливы. То есть периодически возникающие внезапные приступы, сопровождающееся ощущением жара. Наступают они в связи с притоком крови к лицу. И многие пациентки описывают это состояние так, будто на них выливают ведро кипятка. Сальные железы начинают усиленно работать, женщина потеет, а через несколько минут может возникнуть состояние озноба. Таким образом, жара может резко сменяться холодом, как бывает при простудных болезнях.

По словам эксперта, такие приливы могут длиться годами, а в течение суток они происходят от 10 до 50 раз. Чтобы облегчить и снизить такую симптоматику, необходимо подобрать пациентке правильную терапию.

Кроме того, при климаксе происходит серьезный гормональный сбой, в результате которого ухудшаются когнитивные процессы:

— Появляется состояние, которое похоже на старческий склероз. Пациентка забывает информацию, возникает рассеянность, заторможенность, порой не удается сосредоточиться.

Дополнительным симптом считается сухость во влагалище, возникающая по причине истончения слизистой оболочки:

— Сопровождается этот процесс зудом, болевыми ощущениями особенно при половых контактах. Под воздействием гормонов происходит изменение структуры слизистой оболочки, и количество смазки во влагалище уменьшается.

Ко всему прочему у дам также наблюдается нарушение работы мочеполовых органов. Они становятся очень уязвимыми: инфекции легче проникает в организм, поэтому после 45 лет чаще выявляют цистит и пиелонефрит. Кроме того, ослабляется тонус мышц тазового дна и возникают приступы недержания мочи.

К дополнительным симптомам можно также причислить повышенную раздражительность, бессонницу, боли в горле, заболевание суставов и головные боли.

По словам собеседницы «ВМ», облегчить неприятные симптомы можно с помощью терапевтических методов, которые давно применяются в медицине:

— Можно выделить гормонозаместительную терапию, которая себя хорошо зарекомендовала. Правда, у этого способа имеются противопоказания и некоторые побочные эффекты. Суть лечения заключается в том, что вы принимаете специальные средства, которые восполняют половые гормоны, которых в организме осталось не так много.

Также для женщин, переживающих этап менопаузы, разработаны специальные препараты, которые нормализуют работу нервной системы, помогают улучшить сон и купируют некоторые вегетативные и соматические процессы. Периодичность лечения назначает врач, учитывая результаты анализов пациентки.

Также медик может назначить прием витаминных комплексов, физиотерапевтические процедуры и лечебную физкультуру, которая укрепит кости и мышцы.

Собеседница «ВМ» уточнила, что средний возраст начала климакса колеблется от 40 до 45 лет. В редких случаях, в зависимости от образа жизни и генетической предрасположенности, бывают ранние проявления даже в 35 лет.