Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых граждан

Онкоскрининг / Фото: NECHAEVA

Российский Минздрав опубликовал новый порядок диспансерного наблюдения взрослого населения. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 21 апреля, на официальном портале правовой информации.

Глава медицинской организации, которая проводит соответствующую процедуру теперь должен обеспечить охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими заболеваниями или высоким сердечно-сосудистым риском на уровне более 70 процентов, лиц старше трудоспособного возраста — более 90 процентов.

Такое наблюдение будут осуществлять терапевты, специалисты по отдельным заболеваниям, врачи по медицинской профилактике, а также фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов. Если необходимого профессионала нет в учреждении, терапевт обязан организовать прием у профильного врача в другой медицинской организации.

Согласно приказу Минздрава, в диспансер направляются лица, страдающие хроническими заболеваниями или имеющие высокий риск их развития, а также лица, восстанавливающиеся от обострений этих болезней. Диспансерное наблюдение должно проводиться на протяжении не менее трех рабочих дней после фиксации диагноза.

В марте Минздрав заявил, что все инсулинозависимые граждане могут получать инсулин абсолютно бесплатно.