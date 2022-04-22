Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых граждан

Егор Провоторов

Общество
Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых граждан
Онкоскрининг / Фото: NECHAEVA

Российский Минздрав опубликовал новый порядок диспансерного наблюдения взрослого населения. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 21 апреля, на официальном портале правовой информации.

Глава медицинской организации, которая проводит соответствующую процедуру теперь должен обеспечить охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими заболеваниями или высоким сердечно-сосудистым риском на уровне более 70 процентов, лиц старше трудоспособного возраста — более 90 процентов.

Такое наблюдение будут осуществлять терапевты, специалисты по отдельным заболеваниям, врачи по медицинской профилактике, а также фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов. Если необходимого профессионала нет в учреждении, терапевт обязан организовать прием у профильного врача в другой медицинской организации.

Согласно приказу Минздрава, в диспансер направляются лица, страдающие хроническими заболеваниями или имеющие высокий риск их развития, а также лица, восстанавливающиеся от обострений этих болезней. Диспансерное наблюдение должно проводиться на протяжении не менее трех рабочих дней после фиксации диагноза.

В марте Минздрав заявил, что все инсулинозависимые граждане могут получать инсулин абсолютно бесплатно.

Читайте также:
диспансеризация Минздрав РФ правила
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте