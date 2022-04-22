Резидентов технополиса «Москва» обучат практикам бережливого производства

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Руководителей предприятий особой экономической зоны «Технополис «Москва» приглашают бесплатный образовательный курс «Основы бережливости», который 13 мая организует Агентство стратегического развития Москвы. Об этом сообщил министр столичного правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— В кризисных ситуациях многие руководители оптимизируют процессы: прибегают к сокращению штатных единиц, замораживают производственные линии, прекращают поиск новых покупателей и выполняют обязательства только по старым контрактам. Новый образовательный курс Агентства стратегического развития Москвы призван помочь столичным предприятиям сформировать правильные подходы к работе в кризисных ситуациях, — рассказал министр.

Он уточнил, что в курс входят основы бережливого производства — основополагающего направления нацпроекта «Производительность труда». По словам Пуртова, принципы бережливого производства позволяют увеличить выработку предприятий, а также сохранить рабочие места и стабильную зарплату сотрудников.

Эксперты в рамках курса расскажут о способах сокращения издержек, эффективного использования ресурсов, рациональной организации рабочего пространства и другом.

Национальный проект «Производительность труда» в Москве реализует Агентство стратегического развития города (АНО «Мосстратегия»). В этом году в нацпроект вступит 109 предприятий, а за три года поддержку окажут 561 организации.

Участниками нацпроекта могут стать столичные компании из таких сфер, как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. При этом выручка предприятия за прошлый год должна быть не ниже 400 миллионов рублей, при этом доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 50 процентов. Заявки можно разместить на сайте производительность.рф с обязательным указанием региона участия «город Москва».