Москвичам рассказали о сокращении сроков подготовки документов для оформления ипотеки

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Правительство Москвы объявило о сокращении сроков подготовки поэтажного плана объектов недвижимости и пояснительного дополнения (экспликации) к нему. Это в свою очередь позволит сократить сроки подготовки документов для оформления ипотеки. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Благодаря сокращению сроков оформления документов и отмене учета даты последнего обследования объектов любые сделки с недвижимостью — например, продажа жилья, получение ипотеки или осуществление перепланировки — будут проходить для москвичей гораздо быстрее и проще, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, теперь эта процедура занимает не десять, а пять рабочих дней. При этом он отметил, что в столице продолжается работа по поддержке горожан и бизнеса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что столичное управление Росреестра за март 2022 года зарегистрировало 12 341 договор ипотечного жилищного кредитования.

К слову, за I квартал текущего года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 31 532 договора с привлечением кредитных средств.