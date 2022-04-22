«Беги, куда глаза глядят»: Кадыров высмеял слухи о его желании «убить» Зеленского 

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров иронично отреагировал на слухи о своем якобы желании убить президента Украины Владимира Зеленского.

— Зеленский, беги, беги. Они так поступают с испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят... А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН... Давай, беги куда глаза глядят, — говорится в аудиозаписи чеченского лидера, опубликованном в его Telegram.

Он добавил, что привык к подобным разговорам вокруг своей персоны и не воспринимает их всерьез.

23 марта Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому политическое убежище. Также глава Чечни посоветовал Зеленскому сотрудничать с Москвой вместо того, чтобы «бросать свою страну и народ», находясь в «убежищах за сотни километров от боевых действий». Он отметил, что конфликт между РФ и Украиной можно решить мирным путем с помощью встречи двух лидеров, добавив, что Путин предлагает обоюдовыгодные условия.

19 марта глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал националистам, находящимся на территории Украины, сложить оружие, иначе могут последовать карательные меры.