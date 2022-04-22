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Вице-премьер Крыма заявил, что Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Вице-премьер Крыма заявил, что Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Правительство Украины испытывает настоящий страх перед интеграцией освобожденных регионов юга страны с Россией. Такое мнение выразил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

Он напомнил, что в ходе спецоперации ВС РФ полностью взяли под контроль Херсонскую область на юге Украины.

— Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию. В это время юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь, ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом, — заявил постпред региона.

Он добавил, что именно страх является причиной, по которой такие люди, как уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, создают фейки о якобы вывозе зерна и голоде в регионе, передает Life.

22 апреля российские силовые структуры получили полную информацию относительно всего кадрового состава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области, в том числе о сотрудниках спецназа, которых киевский режим использует для организации диверсий. Эту информацию российская сторона получила в процессе выявления оставшихся в Херсонской области украинских диверсионно-разведывательных групп.

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