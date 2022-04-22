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Россия располагает полным списком украинских диверсантов в Херсонской области

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Россия располагает полным списком украинских диверсантов в Херсонской области
Крым, Херсон

Российские силовые структуры получили полную информацию относительно всего кадрового состава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области, в том числе о сотрудниках спецназа, которых киевский режим использует для организации диверсий.

По информации РИА Новости, эту информацию российская сторона получила в процессе выявления оставшихся в Херсонской области украинских диверсионно-разведывательных групп.

Источник агентства в силовых структурах отметил, что удалось полностью раскрыть секретную информацию о сотрудниках спецподразделения отдела центра спецназа «Альфа» УСБУ в Херсонской области. Киев использовал их для оперативного руководства диверсантами на неподконтрольных Украине территориях. Всего в этом списке 14 сотрудников украинских спецслужб.

В минувшее воскресенье, 17 апреля, стало известно, что украинская служба безопасности завербовала в Херсоне членов территориальной обороны для диверсионной деятельности на территориях, которые находятся в тылу российских вооруженных сил.

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