Депутат Госдумы предложил ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям

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Депутат Государственной думы Олег Матвейчев выступил с предложением ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям. Письмо с такой инициативой парламентарий направил на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

По словам Матвейчева, новая мера поможет простимулировать развитие фермерских рынков и магазинов шаговой доступности, потому как в настоящее время деятельность продуктовых ярмарок отличается ограниченностью и локальностью.

— В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье), — цитирует письмо депутата Life.

13 апреля стало известно, что российское правительство не поддержало предложение Министерства энергетики разрешить продавать алкогольные напитки на автомобильных заправках. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов. По его мнению, подобная мера дала бы возможность повысить эффективность предпринимательской деятельности независимых автозаправочных станций и привести к снижению цен на топливо.