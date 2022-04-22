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В России выявили 9001 случай коронавируса за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 9001 случай коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 9001 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За последние 24 часа в РФ от ковида скончались 195 граждан, еще 2660 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 13 480 человек, уточняется на портале.

В России выявили 9001 случай коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Говорить об окончании пандемии коронавируса в России можно будет только при отсутствии новых случаев заражения инфекцией в стране. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, если в РФ будет регистрироваться периодичность заболевания COVID-19, то можно будет переносить коронавирусную инфекцию в разряд сезонных заболеваний.

На штамм «омикрон» приходятся 97,5 процента выявленных в России случаев коронавируса. Об этом в ходе селекторного совещания сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова во вторник, 19 апреля.

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