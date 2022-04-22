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Московские врачи вылечили от коронавируса 753 человека за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 753 человека за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные медики за минувшие сутки вылечили 753 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Так, всего от COVID-19 в столице вылечили более 2,5 миллиона пациентов. За последние 24 часа в городе выявили 644 новых случая коронавируса. Госпитализированными оказались 170 жителей города.

Московские врачи вылечили от коронавируса 753 человека за сутки Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом к аппаратам ИВЛ подключены 100 москвичей, скончались от заболевания 16 пациентов, у всех был получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Также стало известно, что за прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 9001 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа в РФ от ковида скончались 195 граждан, еще 2660 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 13 480 человек.

Помимо этого, Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый препарат от коронавируса «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира. Его разработала фармацевтическая компания «Промомед».

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