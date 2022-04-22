Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд арестовал куратора финансовой пирамиды Finiko в Татарстане

Елена Самойлова

Происшествия
Суд арестовал куратора финансовой пирамиды Finiko в Татарстане
Фото: Telegram / ТАСС

Суд Казани отправил в СИЗО куратора финансовой пирамиды Finiko Антона Семыкина. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.

По данным СМИ, мужчина занимался сайтом компании и отвечал за службу поддержки.

— Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Антона Семыкина меру пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует ТАСС решение судьи.

Он проведет в следственном изоляторе до 20 июня текущего года.

Расследование уголовного дела о финансовой пирамиде было завершено 19 апреля.

Летом прошлого года «Вечерняя Москва» рассказала о деятельности этой финансовой пирамиды.

Официально объем привлеченных компанией средств составляет 80 миллионов рублей, однако уже тогда было понятно, что речь пойдет о потере нескольких миллиардов российскими гражданами.

Официально компания Finiko позиционирует себя как автоматизированная система генерации прибыли. Ее основали в 2019 году жители Казани Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы.

Читайте также:
Аресты СИЗО Татарстан
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте