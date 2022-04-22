Суд арестовал куратора финансовой пирамиды Finiko в Татарстане

Фото: Telegram / ТАСС

Суд Казани отправил в СИЗО куратора финансовой пирамиды Finiko Антона Семыкина. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.

По данным СМИ, мужчина занимался сайтом компании и отвечал за службу поддержки.

— Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Антона Семыкина меру пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует ТАСС решение судьи.

Он проведет в следственном изоляторе до 20 июня текущего года.

Расследование уголовного дела о финансовой пирамиде было завершено 19 апреля.

Летом прошлого года «Вечерняя Москва» рассказала о деятельности этой финансовой пирамиды.

Официально объем привлеченных компанией средств составляет 80 миллионов рублей, однако уже тогда было понятно, что речь пойдет о потере нескольких миллиардов российскими гражданами.

Официально компания Finiko позиционирует себя как автоматизированная система генерации прибыли. Ее основали в 2019 году жители Казани Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы.