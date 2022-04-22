Шольц: ФРГ готова быть гарантом для Украины, но против «навязанного мира»

Фото: bundeskanzler.de

Германия готова стать гарантом для Украины при условии, что она будет в состоянии сама себя защищать в будущем и определять условия мира с Россией. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы ее безопасность была гарантирована. И мы доступны в качестве страны-гаранта, — заявил он.

Шольц также отметил, что в ситуации с Украиной и Россией не может быть «навязанного мира», его условия Киев должен формулировать сам.

Помимо этого, глава кабинета министров ФРГ отметил, что российская экономика испытывает серьезные сложности из-за санкций, а «холодный мир» без соответствующих соглашений не освободит Россию от санкций, также отметил Шольц, сообщает ТАСС.

Недавно он заявил, что резкое эмбарго на российский газ не только не привело бы к моментальному миру на Украине, но и навредило бы европейской экономике. Шольц также добавил, что Германия стремится избежать серьезного экономического кризиса в Европе, он бы сильно повлиял бы на будущее восстановление Украины, поэтому экономических проблем допустить нельзя.