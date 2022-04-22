Шольц: Эмбарго на газ РФ не остановит конфликт на Украине и навредит экономике ЕС

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Резкое эмбарго на российский газ не только не привело бы к моментальному миру на Украине, но и навредило бы европейской экономике. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

— Я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ остановило бы войну, — заявил он.

Шольц также добавил, что Германия стремится избежать серьезного экономического кризиса.

— Вы говорите так, будто мы на этом зарабатываем. Но речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и (закрытия — прим. «ВМ») заводов, которые больше никогда бы не открылись. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, — добавил немецкий канцлер.

Шольц заключил, что кризис в Европе сильно повлиял бы на будущее восстановление Украины, поэтому экономических проблем допустить нельзя, передает ТАСС.

До этого германский лидер заявил, что ФРГ делает все возможное, чтобы не допустить прямого столкновения НАТО и России на Украине.