«Ядерной войны быть не должно»: Шольц заявил, что делает все для недопущения столкновения НАТО и РФ

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Германия делает все возможное, чтобы не допустить прямого столкновения НАТО и России на Украине. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, немецкое правительство прилагает все усилия для деэскалации конфликта в Донбассе.

— Введение бесполетной зоны сделало бы НАТО стороной войны. Я давал присягу. Я давно говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной страной, как Россия, которая также имеет ядерное оружие. Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. Ядерной войны быть не должно, — передает слова Шольца ТАСС.

20 апреля бывший руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что НАТО старательно избегает открытого конфликта с Россией, так как просто не готова к нему.

Бэрронс подчеркнул, что у Великобритании нет необходимых для этого систем обороны. Так, если бы британским войскам пришлось защищать, например, Эстонию, то их бы уничтожили примерно за неделю.