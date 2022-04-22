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Депутат МГД Козлов предупредил москвичей об основных способах мошенничества при замене счетчиков

Араз Салехов

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Депутат МГД Козлов предупредил москвичей об основных способах мошенничества при замене счетчиков
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице вновь участились случаи мошенничества, связанные с навязыванием жителям услуг поверки и замены бытовых счетчиков. Об этом в пятницу, 22 апреля, рассказал депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Мошенники пользуются неосведомленностью жильцов в правилах поверки и замены приборов учета, тем, что не у всех под рукой есть данные о последних проверках приборов, дате их установки. Цель у мошенников одна — выманить деньги за ненужные вам услуги, — отметил он.

Депутат уверен, что, только четко зная свои права, понимая, как проверить информацию, можно противостоять мошенникам. Он добавил, что не стоит на слово верить тем, кто приходит с информацией о замене счетчиков. Любую подобную информацию необходимо проверять, цитирует Козлова агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, представитель Мосгордумы рассказал, что внедрение умных счетчиков, которые автоматически передают данные о потреблении электроэнергии, избавит жильцов от путаницы и переплат, а также даст возможность повысить эффективность работы всей системы энергоснабжения.

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