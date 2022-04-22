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Один человек погиб в ДТП на западе Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Один человек погиб в ДТП на западе Москвы
Фото: Павел Волков
Россия, Москва, Молодогвардейская улица Карта всех событий

Один человек погиб в результате лобового столкновения со встречной машиной. Об этом в пятницу, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 21 апреля на Молодогвардейской улице. На регулируемом перекрестке водитель за рулем «Тойота Ленд Крузер 200» не уступил дорогу автомобилю. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мицубиси Лансер», за рулем которой находился молодой человек 2002 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

19 апреля в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали девушку, которая совершила на машине наезд на ребенка и скрылась с места происшествия.

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