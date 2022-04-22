Собянин осмотрел итоги реставрации Малороссийского подворья на Маросейке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Комдива Орлова, 6 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации Малороссийского подворья. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— За эти годы было отреставрировано около двух тысяч объектов. Только в прошлом году мы закончили реставрацию на 200 объектах. В этом году — на 66, хотя год только начался, — рассказал глава города.

Он также напомнил, что Москва за десять лет прошла много кризисных ситуаций, но при этом масштабная программа по реставрации, восстановлению памятников истории и культуры Москвы не останавливалась.

Помимо этого, мэр вручил нагрудные знаки «Почетный реставратор города Москвы» выдающимся специалистам столицы и поблагодарил за их вклад в развитие города, сообщает агентство.

В пятницу, 22 апреля, Сергей Собянин рассказал об открытии седьмого фестиваля «Пасхальный дар».

По его словам, возвращение подобного мероприятия на улицы города сможет привлечь больше туристов и дать новый импульс к развитию туристической отрасли. Напомним, что данное событие не проходило последние два года из-за коронавирусной пандемии.