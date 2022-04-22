В Совете Федерации раскритиковали заявление Японии о «незаконно оккупированных» Курилах

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Заявление Японии о «незаконно оккупированных» Курильских островах вызвали критику со стороны Совета Федерации. В пятницу, 22 апреля, по этому вопросу высказался первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Я думаю, что японцам надо почитать Акт о безоговорочной капитуляции Японии 1945 года, и тогда будет все понятно, имели ли они право так называть Курилы или нет, — подчеркнул он в интервью для «Известий».

Недавно Япония впервые с 2003 года обозначила южные Курильские острова как «незаконно оккупированные» Россией территории. Такая формулировка указана в «Синей книге по дипломатии», в нее заносят все важные внешнеполитические вехи Японии. Ранее заведующий завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов заявил, что такое заявление об островах японская сторона сделала из-за роста напряженности, а также на фоне присоединения Токио к антироссийским санкциям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отдельно подчеркнул, что острова южной части Курил являются неотъемлемой территорией России.

Ранее член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки сообщил, что отмена переговоров с Россией по вопросу Курильских островов и заключения мирного договора может привести к столкновению двух стран из-за усиления влияния Соединенных Штатов на Японию.