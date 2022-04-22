СМИ: Третий китайский авианосец спустят на воду во второй половине 2022 года

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Третий авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) спустят на воду во второй половине 2022 года. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило издание Huanqiu.

— При строительстве третьего авианосца было задействовано много новых технологий. Если судить по спутниковым снимкам, то становится ясным, что он будет отличаться от двух предыдущих. Это касается использования электромагнитных катапульт... Полагаю, спуск на воду состоится во второй половине года, — добавил военный аналитик Сун Чжунпин.

По его словам, от начала строительства корабля до его спуска на воду обычно требуется три–четыре года. Работы с судном ведутся с 2017 года на верфи Цзяннань в районе Шанхая.

До этого китайские СМИ писали, что спуск на воду третьего авианосца будет приурочен к 73-й годовщине создания ВМС НОАК, 23 апреля, однако он был отложен из-за локдауна в городе.

Корабль может быть назван «Цзянсу» — в честь одной из прибрежных провинций Китая. Судя по снимкам сервиса Google Earth, длина корпуса авианосца равна 320 метрам, ширина палубы — около 80 метров. Строительство судна практически завершено, передает ТАСС.

21 апреля в Вашингтоне заметили признаки оказания поддержки российской армии со стороны НОАК. Так, Пекин и Москва пришли к единой позиции по подрыву позиций Вашингтона и его партнеров, пытаясь прекратить «доминирование» Соединенных Штатов на мировой арене.