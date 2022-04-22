Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автобус столкнулся с двумя иномарками на Ленинском проспекте

Елена Самойлова

Происшествия
Автобус столкнулся с двумя иномарками на Ленинском проспекте
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Автобус столкнулся с двумя иномарками на Ленинском проспекте. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел у дома 90/2. Водитель автобуса не рассчитал дистанцию и въехал в автомобили «Ауди» и БМВ, которые стояли перед ним.

По данным Госавтоинспекции, предварительно установлено, что три пассажира автобуса пострадали: у них диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга.

Как пояснил сам виновник ДТП, он перепутал педали. Инспекторы дорожно-патрульной службы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 22 апреля сообщалось, что один человек погиб в результате лобового столкновения со встречной машиной на Молодогвардейской улице. На регулируемом перекрестке водитель за рулем «Тойота Ленд Крузер 200» не уступил дорогу автомобилю. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мицубиси Лансер», за рулем которой находился молодой человек 2002 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

Читайте также:
Транспорт Автомобили ГИБДД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте