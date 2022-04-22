Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Автобус столкнулся с двумя иномарками на Ленинском проспекте. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел у дома 90/2. Водитель автобуса не рассчитал дистанцию и въехал в автомобили «Ауди» и БМВ, которые стояли перед ним.

По данным Госавтоинспекции, предварительно установлено, что три пассажира автобуса пострадали: у них диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга.

Как пояснил сам виновник ДТП, он перепутал педали. Инспекторы дорожно-патрульной службы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 22 апреля сообщалось, что один человек погиб в результате лобового столкновения со встречной машиной на Молодогвардейской улице. На регулируемом перекрестке водитель за рулем «Тойота Ленд Крузер 200» не уступил дорогу автомобилю. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мицубиси Лансер», за рулем которой находился молодой человек 2002 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.