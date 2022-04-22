Чем обернутся для Японии заявления о Курилах

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Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» Курильские острова как «незаконно оккупированные» Россией. Также впервые за 11 лет там появилось определение, согласно которому острова являются территорией, «принадлежащей Японии». Заявления о том, что Россия «незаконно оккупировала» территорию Южных Курил, являются попыткой официального Токио заполучить дополнительные очки перед Вашингтоном, который сегодня выступает его покровителем. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, сегодня Япония среди всех азиатских стран является единственным государством, которое преданно движется по политическому курсу, заданному США. Следовательно, попытки обострить и без того имеющийся конфликт выгодны и Вашингтону, и Токио:

— Это продолжение санкционного полета, но и в целом Южные Курилы японцы и без того всегда считали оккупированной Россией территорией. Причем сами власти так раскрутили эту историю, что даже если они признают эту землю российской, то собственное население никогда на этот шаг не пойдет. Попытка некоторых премьер-министров Японии убрать эту тему с повестки или пойти на мир в вопросе с Курилами заканчивалась их отставкой. И таких случаев было не менее трех.

Нынешняя ситуация, по словам Журавлева, — это продолжение санкционного процесса, продвигаемого Вашингтоном через Токио:

— Просто сейчас японцы имеющуюся проблему перевели в разряд политического скандала. И этот политический скандал имеет только один смысл: Япония пытается показать, что она верна Вашингтону во всех его политических амбициях. Страна показывает, что она полностью за позицию Запада: мол, смотрите, какие мы верные. Однако с экономической точки зрения японцам намного выгоднее с нами дружить, потому что у них дефляция и им нужно куда-то девать свои деньги, а мы как раз для этих целей очень подходим.

В то же время эксперт допустил, что словесные перепалки на уровне высших политических кругов могут перерасти в настоящую военную схватку:

— У России хватит ресурсов, чтобы отразить атаки японцев, если они надумают идти на нас войной. На Украине у нас сконцентрирована лишь меньшая часть военной техники. И на восточных границах есть вооружение, которое может отразить любые намерения совершить нападение. Другой вопрос: нужно ли это японцам? Ведь при желании РФ может полностью стереть Японию с лица земли, но нам это тоже не нужно.

В заключение эксперт отметил, что конфликт сохранится и будет переходить время от времени «то в горячую фазу, то в холодную». Однако есть вероятность, что в перспективе дипломатические отношения с соседней страной будут разорваны вплоть до высылки послов.